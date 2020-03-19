 

Трамп пообещал разобраться в разногласиях РФ и Саудовской Аравии по нефти

19.03.2020, 19:53, Новости дня

Президент США Дональд Трамп заявил, что «в нужное время» намерен подключиться к обсуждению ситуации вокруг разногласий РФ и Саудовской Аравии по нефти.

«С одной стороны, нашим потребителям (нефтепродуктов) это очень помогает, это (низкие цены) как огромное снижение налогов… Но, с другой стороны, это наносит ущерб замечательной (нефтяной) мощной промышленности», – передает его слова РИА «Новости».

Он добавил, что у США есть «серьезные рычаги влияния на ситуацию», и Белый дом ищет «нечто среднее».

«Это очень разорительно для России, потому что у них вся экономика основана на этом. Сейчас самые низкие цены на нефть за десятилетия, поэтому это очень разорительно для России. Это очень плохо и для Саудовской Аравии. Но они борются по поводу цены и (объемов) добычи. В нужное время я вмешаюсь», – добавил Трамп.

Ранее сенатор-республиканец Кевин Крамер призвал Трампа наложить эмбарго на поставки нефти из России, Саудовской Аравии и других стран ОПЕК, так как они якобы пытались подорвать производство нефти в США.

Американские СМИ писали, что главной мишенью РФ в «нефтяной войне» является американская сланцевая нефть.



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