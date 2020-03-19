В мире: В происхождении коронавируса обнаружились китайские нестыковки

19.03.2020, 19:48, Новости дня

В связи с пандемией коронавируса планету захлестнула и волна конспирологии, с этим вирусом связанная. Выдвигаются самые фантастические версии по поводу происхождения вируса, китайских сверхсекретных лабораторий и ошибок при разработке биологического оружия. Какие из этих публикаций выглядят наиболее правдоподобными и почему?

Пандемия конспирологии затронула практически все страны и народы, только отличается оттенками идеологической направленности. В США и на Украине уверены, что главный враг человечества – это Россия. В Китае обвиняют США. Часть конспирологических версий связана с якобы странностями в структуре вируса, что может свидетельствовать о его искусственном происхождении, и с особенностями его распространения. Другая часть (более аргументированная) связана со странностями вокруг генезиса вируса в конкретно взятом Ухане. И странностей реально много.

Так, недавно со ссылкой на индийские источники стала распространяться информация о том, что якобы в структуре РНК коронавируса обнаружены вставки из РНК-структуры вирусов SARS и ВИЧ. В некоторых русскоязычных неавторизованных источниках даже приводились недокументированные ссылки на разведку. «Наши индийские партнеры на высоком уровне (разведсообщества) уверены, что нынешняя ситуация вокруг коронавируса – последствие экспериментов с бактериологическим оружием в КНР». Это, конечно, источник информации уровня «тетя Сара из Одессы точно знает», но материальный уровень аргументации в этом во всем интересный. Раз вирус похож на конструктор, значит, он искусственно синтезирован. Пока логично. Это так называемый «окопный вирус» (термин новый, но забавный), поскольку он не живет вне тела носителя (не более 40 минут) и поражает в основном мужчин от 35 до 60 лет. Следовательно, делают вывод конспирологи, это оружие, которое должно поражать старший командный состав армии, максимально нагрузить военно-медицинские мощности больными с пневмонией и все тому подобное.

Правда здесь только в том, что такая статья про анализ РНК-структуры вируса (без псевдовоенных выводов) в одном из индийских научных журналов действительно была. Потом выяснилось, что индусы криво запустили программу анализа генома и так же криво проанализировали кривые результаты. Статью перепроверили и отозвали. Именно отозвали, а не закрыли доступ. То есть, статья не удалена, а есть в общем доступе с объяснением, что она отозвана и почему, но конспирологи никогда не читают то, что написано в сноске мелким шрифтом.

Больше никто в настоящей научной среде плодов для конспирологии не нашел, но странностей от этого меньше не стало. А странности плодят версии и своеобразную логику.

Китайский институт?

Согласно этой логике, следы ведут в Уханьский институт вирусологии Академии наук Китая, основанный аж в 1956 году и занятый исследованием вирусов, включая ВИЧ, Эбола и H1N1. В 2018 году институт построил и ввел в эксплуатацию для своих нужд Национальную лабораторию безопасности 4-го уровня биологической безопасности (это безумно дорого). Географически она расположена в районе Цзянся в 40 километрах от пресловутого «рынка морепродуктов» Хуанань, с которого якобы все и началось. Деятельность лаборатории засекречена, и никто не может поручиться, чем реально они там заняты. Сами иероглифы «безопасность» в ее названии настораживают, хотя формально постройка этой лаборатории согласовывалась с ВОЗ после эпидемии SARS.

К этому институту именно в связи с эпидемией коронавируса действительно накопилось много вопросов. Китайцы на них либо не отвечают вовсе, либо отвечают в духе «сам дурак и вопросы твои дурацкие». И один из главных вопросов, на которых до сих пор нет четкого ответа: с кого и при каких обстоятельствах все началось. Вопрос делится на две части: как имя и фамилия «нулевого пациента» и каким образом онона подхватил мутировавший вариант давно известного животного вируса? Если исходить из того, что все началось на рынке, то кто первым съел эту мерзкую копченую летучую мышь? И почему эта мышь носила уже «человекообразный» штамм вируса?

Китайцы называют «нулевым пациентом» женщину по имени Хуан Яньлин, которая выздоровела, но ее местонахождение скрывается. Затем китайцы спохватились и стали секретить эту информацию, но было поздно. Не составляло труда выяснить, что Хуан Яньлин как раз и работала в Уханьском институте вирусологии.

Это одновременно – и бомба, и главная отправная точка конспирологических версий. Национальный институт вирусологии 16 февраля выступил с заявлением, что Хуан Яньлин действительно получила степень магистра в институте в 2015 году, затем переехала в другое место и более в Ухань не возвращалась. Такое объяснение только добавило бензина в пожар. Если она в Ухань более не возвращалась, то как она могла что-то такое специфическое съесть на рынке Хуанань? Через Alibaba заказала? Или не в рынке дело? А если в рынке, то, как там оказался мутировавший вирус? Сама Хуан Яньлин недоступна, и ее «показания» даются со слов «знакомых с ней сотрудников» института вирусологии, что тоже очень подозрительно.

Затем в детективе появился новый персонаж – тоже женщина и тоже сотрудник, но уже лаборатории безопасности, а не самого института, по имени Чэнь Цзюаньцзяо.

В китайской социальной сети Weibo анонимный источник с ником Weiketiezhi сообщил, что якобы научный сотрудник Чэнь Цзюаньцзяо с целью наживы продала на рынке подопытных животных и тем самым выпустила на свободу синтезированный штамм вируса. Типичный сюжет для сериала. Институт вирусологии снова выступил с опровержением, но уже другого толка. Никак не комментируя факт существования гражданки с таким именем и фамилией и ее работу в лаборатории, в официальном ответе сообщили, что все это – слухи и вбросы, а пользователь с ником Weiketiezhi выходил в сеть с иностранного айпи-адреса.

Но несколько лет назад ответственные сотрудники Института вирусологии открыто признали, что они смогли синтезировать вирусы с помощью подопытных животных. В журнале Nature Medicine 9 января 2015 года исследователь из Уханя целый академик Китайской академии наук Ши Чженли писала, что ей нужны дальнейшие исследования на приматах, не являющихся людьми (в смысле не на человекообразных обезьянах – сейчас опыты на шимпанзе считаются неэтичными, поскольку они слишком уж на людей похожи; на каких-нибудь мартышках-капуцинах можно, а на шимпанзе нельзя). Причем новые опыты ей нужны были как раз для «понимания способности этих вирусов вызывать заболевания у людей».

А это уже совсем катастрофа. То есть, в уханьской лаборатории с 2015 года реально опытным путем на неких животных синтезировали какие-то вирусы и затем пытались выяснить, передаются ли они людям и что из этого получается. Похоже, что получилось.

И заявившая это госпожа Ши не абы кто, а исследователь с мировым именем. Она в институте Монпелье во Франции училась. А он в 1289 году основан, в нем Нострадамус и Энвер Ходжа учились, не к ночи помянутые.

И сейчас, в феврале 2020 года, именно госпожа Ши, академик Китайской академии наук, сообщила следующее: «Готова поспорить на свою жизнь, что [вспышка] не имеет ничего общего с лабораторией». При этом именно академик Ши первой открыла механизм проникновения коронавирусов в живые клетки (пресловутая «мышеловка») и первой назвала летучих мышей источником заразы. Это было ее ответом на публикацию индусов, которые своим кривым анализом сильно подставились и дали китайской стороне фору. С госпожой Ши солидаризовались эксперты ВОЗ, которые не нашли «лабораторного происхождения вируса» (официальный представитель ВОЗ Тарик Язаревич).

Тут же возникли дополнительные вопросы. На каких именно животных ставились опыты? Неужели на летучих мышах? И куда потом делись подопытные экземпляры? Удалось ли госпоже Ши после 2015 года получить для своих опытов приматов? Если да, то какова их судьба? Мы догадываемся, что их судьба печальна, но насколько конкретно? Ну и самый главный вопрос: чем синтезированный китайскими учеными вирус отличается от природного? И есть ли разница между синтезированным вирусом и нынешним коронавирусом?

Молчание – нам ответ.

И российский след

В свою очередь в США некоторые СМИ открыто педалируют якобы роль РФ во всем происходящем. Впереди планеты всей издание Washington Examiner. Там в феврале была опубликована серия статьей, из которых проистекало, что после того как добрый Горбачев прекратил разработку в СССР биологического оружия, а Ельцин это публично подтвердил, в «путинской России» разработка биологического оружия продолжается.

Ссылаются они по привычке на Кена Алибека, то есть Канатджана Алибекова, полковника советской армии в отставке, бывшего влиятельного сотрудника предприятия «Биопрепарат», действительно занимавшегося в советское время разработкой биологического оружия. В 1992 году Алибеков эмигрировал в США, немного сменил имя и с тех пор связан со множеством скандалов.

Это помимо того, что он выдал американцам всю советскую научную систему в области биотехнологий и вирусологии.

Алибеков считается одним из непосредственных инициаторов войны в Ираке, поскольку именно он популяризировал в США свои алармистские «данные» о якобы наличии у Саддама Хусейна биологического оружия, полученного из СССР. В какой-то момент уже Кен Алибек стал очень влиятельным персонажем в Вашингтоне, но в 2006 году его разоблачили как шарлатана (расследование Los Angeles Times) и практически выставили из США. Он последовательно не прижился на Украине и в родном Казахстане, где его сопровождали чудовищные скандалы типа попытки «вылечить» Жанну Фриске и продвижения через интернет каких-то таблеток для «укрепления иммунной системы». В Казахстане он получил от Назарбаева более миллиарда тенге на «вакцину от рака», а когда от него потребовали предъявить результат, в 2017 году бежал и оттуда обратно в США.

Вторым источником информации стал некий агент Templum Fortune, якобы завербованный в советское время британской разведкой MI6. По косвенным данным, это был младший научный сотрудник всего того же предприятия «Биопрепарат», который сливал англичанам информацию о советских биологических разработках. Работал он на Запад вместе с Алибековым или отдельно – уже не столь важно. Важно, что антироссийская истерия, которую подхватили в какой-то момент и более крупные американские издания, более никакими другими источниками не располагает.

Этническое оружие?

Есть более частные рассуждения. Например, о том, что в 2017 году в Великобритании был запатентован штамм «живого коронавируса», которым предполагалась лечить инфекционные заболевания у домашней птицы – от куриц до фазанов. Есть сложные рассуждения о том, что вирус предпочитал до какого-то момента поражать только людей с дальневосточными генетическими гаплогруппами, причем не всеми, а только имевшихся у выходцев с Циндао. Нет смысла называть их поименно, да и вообще все споры вокруг гаплогрупп – чистой воды шарлатанство. Тем более, что китайцы – самая смешанная из всех современных наций на Земле, там сложно выработать какую-то единую генетическую систему.

Но теоретически создание «этнического оружия» сейчас вполне возможно (первыми его начали разрабатывать еще в 1970-х годах в Южной Африке – «проект Зулу»). Выборочное воздействия синтезированного вируса – это вполне реально, даже не слишком и не дорого. Есть предположение, что в нынешних условиях чуть ли не любой студент-лаборант может синтезировать вирус, выборочно попадающий только в определенные клетки. Осталось только добавить, чтобы он поражал исключительно членов партии. Хотя изначально эти исследования велись и ведутся до сих пор в рамках поиска «вакцины от рака».

* * *

В целом, вопросов очень много. Вопросов именно реальных, а не фантастических (хотя фантастических заметно больше). Проблема здесь только в китайской стороне, которая на практике только множит всяческие подозрения.

Большинство ученых на данный момент однозначно утверждают, что пандемию вызвал именно самостоятельно мутировавший вирус, живший в летучих мышах, а госпожа Хуан Яньлин эту гадость съела. Этим поступком она и войдет в историю. Но на практике мы до сих пор не понимаем, что они там в Ухане в 2015 году синтезировали, на ком ставили опыты, сам ли мутировал вирус, насколько он похож на пандемический образец и многое тому подобное. А чем дольше у нас нет ответов на эти вопросы – тем больше конспирологических версий будет плодиться.

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