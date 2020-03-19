Доктор Мясников назвал сроки окончания пандемии коронавируса

19.03.2020, 19:48, Новости дня

Главврач Городской клинической больницы №71 Александр Мясников считает, что к середине апреля можно ожидать существенного спада заболеваемости коронавирусом.

«Эпидемия коронавируса сойдет на нет, я думаю, в течение месяца, к середине апреля», – передает его слова РИА «Новости».

Мясников отметил, что вирус вызывает острое респираторное заболевание, которые является сезонным явлением. По его мнению, осенью может произойти повторная вспышка.

Он добавил, что медицина до сих пор не знает до конца даже способы передачи вируса. При этом Мясников сообщил о необходимости введения карантина, предположив, что продлится он не дольше месяца.

Панику вокруг пандемии он назвал не обоснованной.

«Индивидуальные риски равны нулю», – резюмировал он.

ВОЗ ранее объявила пандемию коронавируса, центром ее признана Европа. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш заявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом.