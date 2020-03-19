 

В «Перекрестках» и «Пятерочках» заметили снижение спроса на крупы

19.03.2020, 19:48, Новости дня

Крупнейший в РФ ритейлер X5 Retail Group (владеет магазинами «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель») отметил снижение спроса на крупы и консервы по сравнению с днями ранее.

По словам представителя ритейлера, 18 марта в торговых сетях в Москве было зафиксировано снижение уровня спроса на основные категории продуктов, в том числе на крупы и консервы.

При этом в компании рассказали «Интерфаксу», что спрос все же остается повышенным по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и февраля, однако за 18 марта он снизился примерно на треть.

В Х5 добавили, что продолжают поставлять в свои магазины увеличенные в два-четыре раза объемы социально значимых товаров с распределительных центров и принимать новые поставки круп и консервов от поставщиков.

Для обеспечения товарами магазинов «Пятерочка», «Перекресток» и «Карусель» в Москве и области привлечено около 65 тыс. сотрудников.

Ритейлер призвал покупателей «взвешено подходить к созданию запасов с учетом их стабильной доступности».

В Минпромторге отмечали, что российские торговые сети сформировали запасы основных товаров, которых должно хватить в среднем на восемь недель, дефицита продукции не ожидается, сообщил статс-секретарь.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

13.02 / Нидерланды отказали Москве в просьбе судить россиян – фигурантов по делу MH17 в РФ

05.02 / Эксперт сравнил скандал с Трампом в Конгрессе США с 1993 годом в России

17.02 / Филиппины решили депортировать обвиняемую в мошенничестве россиянку

17.02 / Шойгу прибыл в Сербию

22.02 / Смертельный коронавирус: в Европе скончался второй заболевший

04.03 / Назван действенный способ очистить офис от вирусов

06.02 / Артсистему “Деривация” установят на новые российские корабли

26.02 / В Новосибирске эвакуировали школы из-за сообщений о «минировании»

05.02 / Суд отказал в психологической экспертизе родителям и девочке, живущей в клинике

23.02 / Опровергнут фейк про самолеты ВКС и турецкую колонну

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска