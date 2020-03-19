На смартфонах Huawei без Google появился инструмент для поиска недостающих приложений

19.03.2020, 19:35, Новости дня

Компания Huawei предложила владельцам своих новых смартфонов, на которых нет сервисов Google вроде карт, почты и YouTube, удобный способ поиска недостающих приложений. В случае, если желаемая программа отсутствует в собственном магазине Huawei AppGallery, её можно попробовать найти через новый инструмент AppSearch.

AppSearch – это отдельное приложение, которые уже предустанавливается на некоторые новые модели Huawei, например P40 Lite. Инструмент познакомит c самым скачиваемыми программами, такими как WhatsApp и Instagram, и подскажет, какие из них совместимы с сервисами Google (Google Mobile Services, GSM). Понравившееся приложение можно будет загрузить в виде APK-файла из сторонних источников – магазинов Amazon AppStore, APKPure или apkmonk.

Если программа несовместима с GSM, то пользователя перенаправят на соответствующий сайт. Мобильная веб-версия, например, будет открыта если пользователь захочет скачать YouTube.

Напомним, что из-за ограничительных мер, наложенных властями США, китайский производитель утратил право предустанавливать сервисы Google на новые устройства. Поэтому все новинки Huawei – включая P40 lite и lite E, которые выйдут в РФ к концу марта, – обходятся собственным мобильными сервисами Huawei (Huawei Mobile Services) и магазином AppGallery, откуда можно скачивать новые приложения.

Компания строит на HMS большие планы. За четыре месяца Huawei привлекла к своей экосистеме около 400 тысяч разработчиков, а в феврале было объявлено, что AppGallery пользуется свыше 600 миллионов человек в 170+ странах мира.

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