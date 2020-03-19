 

БАТЭ сенсационно потерпел поражение на старте чемпионата Белоруссии

19.03.2020, 19:35, Новости дня

В матче первого тура чемпионата Белоруссии по футболу БАТЭ на выезде проиграл одному из аутсайдеров прошлого сезона, минской команде "Энергетик-БГУ" – 1:3. В прошлом году борисовчане прервали серию из 13 чемпионств.

У победителей дубль оформил Джасурбек Якшибоев (27-я, 34-я минуты) и единожды отличился Душан Бакич (88), а у гостей единственный мяч забил Максим Скавыш (64).

Стоит отметить, что в Белоруссии приняли решение не приостанавливать чемпионат страны из-за распространения коронавируса COVID-19.



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