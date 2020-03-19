Генсек ООН объявил о начале всемирной войны против коронавируса
19.03.2020, 19:30, Новости дня
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш объявил, что весь мир находится в состоянии войны с коронавирусом.
«Мир стоит перед лицом общего врага. Мы находимся в состоянии войны с вирусом. Креативность реакции должна соответствовать уникальной природе кризиса, а магнитуда нашего ответа – его масштабу», – сказал Гутерриш, передает ТАСС.
Он отметил, что мир находится в беспрецедентной ситуации, в которой не могут применяться обычные правила.
«Мы не можем использовать стандартные инструменты в такое нестандартное время», – подчеркнул глава ООН.
Генсек призвал мировых лидеров собраться и предложить срочный и скоординированный ответ на глобальный кризис, информирует РИА «Новости».
Гутерриш приветствовал решение лидеров G20 созвать саммит, и отметил, что желает принять в нем участие.
«COVID-19 убивает людей, наносит удар по реальной экономике – торговле, цепочкам поставок, бизнесу, рабочим местам. Целые страны и города находятся в изоляции. Границы закрываются. Компании изо всех сил пытаются остаться в бизнесе, а семьи просто пытаются остаться на плаву», – отметил генсек.
В марте ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.
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