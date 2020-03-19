Путин о юморе Галкина: «Человек без должности может шутить как угодно»

19.03.2020, 19:30, Разное

В рамках организованного информационным агентством ТАСС проекта глава РФ Владимир Путин ответил на ряд вопросов журналистов. Один из них касался юмора Максима Галкина, и относительно него президент заметил, что «человек без должности может шутить как угодно».

Отечественный артист разговорного жанра и юморист Максим Галкин во время одного из своих недавних выступлений пошутил на тему того, что «Путин – это не фамилия, а должность». Именно эту фразу шоумена в рамках общения с президентом РФ упомянул один из журналистов, поинтересовавшись, как глава государства реагирует на подобный юмор. Как оказалось, Владимир Владимирович отнёсся к шутке юмориста вполне лояльно, заметив, что Максим Галкин – человек «без должности», а потому может шутить так, как считает нужным. Также Путин отметил: юмор супруга Примадонны может быть востребованным у публики.

Ещё один вопрос, интересовавший журналистов, касался того, каким видит свой статус нынешний президент РФ через 4 года, когда истечёт срок полномочий. Путин на него по сути не ответил, лишь подчеркнув, что в этом плане следует ориентироваться на мнение граждан страны и всё оставшееся время продолжать работать.