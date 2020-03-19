Собянин приостановил работу московских колледжей

19.03.2020, 19:30, Новости дня

Колледжи в Москве закроются с 21 марта по 12 апреля, говорится в соответствующем указе мэра столицы Сергея Собянина.

«Сегодня я подписал указ о временном закрытии городских колледжей. Срок – тот же, что и в школах: с 21 марта по 12 апреля 2020 года», – сообщил мэр, передает ТАСС.

Указ опубликован на официальном сайте мэра Москвы.

Напомним, до 10 апреля в Москве запрещаются любые досуговые мероприятия в помещениях с количеством участников более 50 человек.

Также в указе мэра говорится закрытии в столице общеобразовательных школ, спортивных школ и учреждений дополнительного образования с 21 марта до 12 апреля, а всех работодателей Москвы обязали измерять температуру тела работников и временно отстранять тех, у кого она повышена. Кроме того, в наземном транспорте Москвы отменили продажу билетов водителями.