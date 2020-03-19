 

Китайские медики: Европа в борьбе с коронавирусом повторяет ошибки врачей из Уханя

19.03.2020, 19:30, Разное

Распространение коронавируса началось в конце минувшего года в Ухане – столице провинции Хубэй. В ходе недавно прошедшей там пресс-конференции китайские медики заявили: врачи из стран Европы сейчас допускают те же ошибки, что и ранее их коллеги из Поднебесной.
В первую очередь одной из основных ошибок, допускаемых и китайскими, и европейскими врачами, является низкая степень защищённость медперсонала, ежедневно контактирующего с заражёнными коронавирусом людьми. Вследствие этого в Китае было инфицировано большое число работников сферы здравоохранения, и около полусотни из них не удалось спасти. Поэтому Европе в борьбе с распространением провоцирующего смертельную пневмонию коронавируса стоит воспользоваться опытом китайских коллег и не повторять уже известных ошибок, считают специалисты из КНР.

Также китайские медики отмечают важность проведения как можно большего количества тестов на коронавирус, так как иногда у пациентов болезнь протекает практически без симптомом и в лёгкой форме, а выявить опасность можно только методом тестирования. Последний, по мнению экспертов, может показать реальные возможности системы здравоохранения страны и компетентность властей в сложной ситуации с массовым инфицированием населения.



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