Мнение: Письмо: “Написал письмо от руки, на дорогой бумаге, духами только не побрызгал”

19.03.2020, 19:20, Разное

Давайте эту историю сравним с предыдущим письмом.

Вот там автор в большом дисбалансе с женщиной своей мечты, но во всяком случае женился и та родила ему ребенка.

А этот автор так и оставался в сервисзоне у женщины мечты, пока не отцепился.

Обратите внимание, почему это происходит с онегиными.

icanus

Здравствуйте, уважаемая Эволюция!

Старую рапанью историю расскажу.

Мне был тогда 31 год, я занимался семейным бизнесом, дела шли плохо. Героиня этой истории младше меня менее чем на год, но об этом я узнал позже. Тогда думал, что ей лет 26. Работала она репетитором – вечером ездила по городу к ученикам, там я чаще всего её и встречал.

Четыре года назад я попал в социальные танцы (самые известные из них – сальса и бачата), случайно встретил там свою давнюю знакомую из детства, а она привела на одну из наших вечеринок свою подругу A. A показалась мне потрясающе красивой, очень понравилась. Я пригласил её потанцевать и стал показывать что знал – к тому времени занимался месяца три.

Затем я что-то написал A и позвал её на занятие, она соглашалась, потом отменяла, я говорил, что ничего и звал в другой раз. Раз где-то на третий она пришла. Потом я узнал, что она пытается учить английский и предложил помочь: я долго жил в англоязычной стране. Мы встретились в кафе и я попытался провести какую-то разговорную практику, но это получилось не очень, и мы болтали о путешествиях и о чём-то ещё. Она забралась в кресло с ногами, я наливал ей чай и смотрел как она убирает рукой с лица густые длинные чёрные волосы. Почему-то этот её жест и некоторые другие врезались мне в память, и каждый раз, когда я вспоминал их, у меня захватывало дух. В этот вечер я в неё влюбился. До этого я считал, что просто любуюсь ей, и что шансов с такой девушкой у меня нет, а после этого свидания сказал себе что должен попробовать. Бросил неудачные ухаживания за другой девушкой (она это заметила месяца через полтора только, и спросила один раз, куда я пропал), и стал пробовать.

(Вот как рапунцели вываливаются из башни при виде очень обаятельных мужчин, так онегины падают из зеленого винограда на голову красивым девушкам, решив, что они должны попробовать. Почему такие попытки обычно не имеют успеха, как думаете?)

Я был тогда верующим человеком, и как-то на лесной дороге в машине попытался помолиться так, как у нас это тогда было модно. Отдать ситуацию в руки Бога, отказаться от своих претензий на правоту, Твоя воля, а не моя – вот такое что-то. Но прежде, чем я смог всё это внутренне произнести, изнутри вырвалось агрессивное, злое “Нет! Мне эта нравится. Я хочу быть с ней!”.

(Вырвалась изнутри корона Победителя и закричала: тварь ты дрожащая или право на все имеешь? К сожалению, а точнее к счастью, право человек имеет только на то, что в границах его возможностей и не более того)

Наши занятия английским продолжились. Я встречал её с работы, вёз куда-нибудь кормить и пытался расспросить о чём-то на английском, но через полчаса мы обычно говорили уже по-русски и сидели часа по два. Примерно через месяц после знакомства я попал к ней в гости на тематическое собрание друзей, где она должна была читать лекцию. Она сказала, что нужно готовиться и ещё заморачиваться чем угощать гостей. Я ответил, чтобы она готовила лекцию, а чай я возьму на себя. Принёс заварку, чайники, даже кружки, чтобы хватило всем. И ещё букет белых роз подарил со словами “цветы докладчику”. Оказалось, что ставить цветы некуда, и на следующий день в полночь я привёз ей вазу и второй букет. До этого мы переписывались в комментариях под одной из её фотографий, где я говорил, что её взгляд пронзает сердце и что с моим сердцем, которое теперь у неё, следует быть аккуратнее. Она впустила меня, напоила чаем и чем-то накормила, я не решился даже подойти к ней, проторчал с полчаса и стал собираться. Только в прихожей, уже одевшись, сказал “где моё сердце ты теперь знаешь, определяйся пожалуйста!”.

(Вот чтобы иметь право предложить таким щедрым жестом, надо иметь то, что вы можете ей дать. Ваша ОЗ должна быть куда больше и ОЗ девушки и ОЗ группы ее поклонников. А если ваша ОЗ ни о чем и любовная ОЗ намного меньше, не кидайтесь такими фразами никогда, это очень некрасивый Штурман и вы опускаете свою и без того небольшую СЗ, вместо того, чтобы поднимать)

Стоит, наверное, сказать, что к тому моменту у меня в жизни была одна женщина, долгие отношения с которой закончились за полтора года до этих событий. Как поцеловать девушку в первый раз – сократить вот эту дистанцию – я просто не знал.

(Скорее всего это бы не помогло, она оттолкнула бы. Нужен хороший имидж, чтобы можно было бы внезапно сократить дистанцию и девушке это понравилось бы. Качайтесь мужчины, делайте красивые стрижки, покупайте хорошую туалетную воду, красивую одежду. Тогда сможете брать ее за талию и резко сокращать физическую дистанцию. Если имидж так себе, резкость даст обратный эффект, лучше общаться и ждать открытых границ, чтобы девушка улыбалась вам и не убирала руку, когда вы гладите ее пальцы)

Я думал, что на этом всё, но мы продолжили видеться, уже без английского. Я угощал её ужином после работы, потом мы катались по городу. Через две недели я переспросил. Она рассказала, что в отношениях уже несколько лет, ей в них плоховато, она чувствует, что мужчина её не любит. А со мной ей так хорошо, давно так не было, и что в первый вечер в кафе она почувствовала, что тут “что-то другое”. Что её мужчина никогда не интересовался этими её встречами и не приходил на них, а я сам предложил помочь, и это её подкупило. Она сказала, что не знает, что ей делать, и спросила у меня.

(Она сказала ему, что он хороший человек, но как мужчина ее не привлекает)

Я ответил что “советов давать не могу, но готов подождать, пока она разберётся”. Она как-то выдохнула и сказала “это было бы хорошо”.

В этот момент я почувствовал себя большим, понимающим и великодушным. Отвёз её домой, и, прощаясь, попросил не тянуть с отказом, если она решит отказать. Она обещала не тянуть. Домой я приехал счастливым. Мне казалось, что она вот-вот станет моей. В течение двух недель – так я почему-то подумал.

(Опишите как у него выросли короны Спасателя и Победителя)

Надо ли говорить, что разбираться она не стала (ну или сразу разобралась). Следующие четыре месяца я ждал какого-то ответа. Виделись мы не часто, в основном поздно ночью. Встречи инициировал почти всегда я. Она то отдалялась, то приближалась, однажды попросила встретиться, пришла грустная и всю встречу сидела молча, тяжело вздыхая. Я думаю, эти колебания примерно соответствовали её представлениям о том, как дела в её отношениях.

Однажды я предложил встретить её с работы и привезти домой. Она отказалась, я привёл дополнительные аргументы, получил согласие “конечно мне будет приятнее ехать с тобой, чем в маршрутке”. По пути домой она сказала мне, что обычно я провожаю её до квартиры, и не мог бы теперь прощаться с ней у подъезда. Попросила не обижаться. Я ответил, что не обижен, конечно, но расстроен. Попросил разговора. Через пару дней снова попросил разговора, уточнив, что больше получаса не понадобится.

Она согласилась, но сказала, что такой завал на работе, что не знает, когда найдёт время. Через неделю я устроил истерику в переписке, обвинил её в том, что когда ей было нужно я бежал на встречу, а теперь, когда нужно мне, она даже день не выбрала. Она ответила, что времени правда очень мало. И написала на стене, как ходила со своим мужчиной в кино. Недели через полторы я написал ей письмо – от руки, на дорогой бумаге, духами только не побрызгал – и послал его курьером.

Мне казалось, что только так я могу вернуть себе контроль над собственной жизнью. Что мне требуется расставить точки над и, сказать ей какие-то слова, признаться в любви, а сделать этого я не могу, она не даёт мне этого сделать. Доставить всё это курьером – заставить её прочитать – показалось мне разумным решением проблемы.

(Вот зачем ему все это, кто понял?)

Наконец я получил отказ. Довольно длинное сообщение: спасибо тебе за твои чувства, я не могу на них ответить, прости, что причинила боль – вот это вот всё. Несколько дней мне было плохо всё: стоять, сидеть, лежать. Тоска, апатия, панический страх, другие какие-то эмоции сменяли друг друга в случайном порядке. До этого я считал себя гармоничным человеком, теперь мне стало казаться, что никакого человека вообще нет, а вместо него хор без дирижёра, в котором каждый вступает, когда ему вздумается.

(Упала корона, а локус вне границ, поэтому все рассыпается на части)

Помня о своём решении, я не позволял себе в этой истории обращаться к Богу, но теперь сказал “Господи! Пиздец. Помоги!”, и в течение следующих нескольких дней из двух независимых источников – в ленте ВК и от той самой подруги детства, которая нас с А и познакомила – получил ссылку на Ваш блог. Самой последней статьёй тогда была “Три ступени к свободе”.

(Вроде этот автор еще письмо присылал не так давно. Найдете ссылку?)