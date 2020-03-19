Мнение: Готова ли путинская медицина к эпидемии коронавируса?
19.03.2020, 19:18, Разное
Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович:
"Идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения: хорошо рассчитали все койки, все необходимое…».
Заглянем в статистику. За 18 лет путинского правления (2018 к 2000 году) в России:
👉 Число больничных организаций сократилось вдвое. 5.400 больниц закрыто
👉Число койко-мест (на 10.000 населения) — на треть. Коек в больницах стало меньше на полмиллиона.
Взамен наше государство накупило долларов в бюджетные резервы.
Да, похоже, Россия очень хорошо подготовилась к эпидемии..
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Источник: СерпомПо
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