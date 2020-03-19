 

Мнение: Готова ли путинская медицина к эпидемии коронавируса?

19.03.2020, 19:18, Разное

Представитель Всемирной организации здравоохранения в РФ Мелита Вуйнович:

"Идет очень хорошая подготовка системы здравоохранения: хорошо рассчитали все койки, все необходимое…».

Заглянем в статистику. За 18 лет путинского правления (2018 к 2000 году) в России:

👉 Число больничных организаций сократилось вдвое. 5.400 больниц закрыто

👉Число койко-мест (на 10.000 населения) — на треть. Коек в больницах стало меньше на полмиллиона.

Взамен наше государство накупило долларов в бюджетные резервы.

Да, похоже, Россия очень хорошо подготовилась к эпидемии..

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Источник: СерпомПо



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