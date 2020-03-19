 

Эксперты опубликовали ТОП-3 лучших люксовых моделей внедорожников

19.03.2020, 19:17, Разное

Внедорожник – один из лучших видов личного транспорта, на котором можно передвигаться в условиях плохих дорог с комфортом и в большой компании. Специалисты составили список лучших моделей кроссоверов 2020 года.
Первым в топе стал внедорожник Rolls Royce Cullinan. Полноприводный автомобиль этой модели считается люксовым по уровню комфорта. Внедорожник оснащен электронной пневманической подвеской, благодаря которой езда будет комфортной. Также присутствует 6,7-литровый бензомотор на 506 лошадиных сил. Автомобиль имеет автоматическую коробку передач.

Mercedes-Maybach GLS 600 является вторым среди лучших внедорожников. К преимуществам этого полноприводного автомобиля относят наличие пневматической ходовой, а также 4-литровый турбодвигатель на 650 лошадиных сил. Вместе с ним функционирует 48-вольтовая система на электронном двигателе. Авто оснащено автоматической коробкой передач. Данная модель “паркетника” появится в продаже уже в этом году.

Третью позицию в топе люксовых внедорожников занимает модель Bentley Bentayga. Этот автомобиль без рывков передвигается как по качественному дорожному покрытию, так и по бездорожью. Это обеспечивается за счет возможности индивидуальной настройки пневматической подвески.

На авторынке представлено несколько версий данной модели на дизельном и бензиновом топливе. Можно выбрать автомобиль с дизельным мотором на 610 и 430 лошадиных сил. Есть возможность установить бензиновые 550 и 635-сильные “движки”.



Последнее из рубрики: Разное


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

07.03 / Павел Прилучный научился управлять самолетом

12.03 / Предрекший кризис в 2008 году экономист рассказал о новом мировом потрясении

04.02 / Мнение: Нефть

08.03 / Пьяный уроженец Мурманской области поджег жену на Масленицу

15.02 / Наука: Мозг человека может вместить всю информацию Интернета

27.02 / Психолог Наталья Манухина предупредила одиноких женщин «за 30» о недопустимости построения отношений с секса

05.02 / Экс-невеста Тимура Батрутдинова Алина Чусь пришла на новый сезон шоу «Холостяк»

05.03 / Дочь высказалась о состоянии Инны Макаровой после известия о госпитализации

17.03 / В России начали повышаться оптовые цены на рис и гречку

12.02 / Наука: Диета для похудения может провоцировать развитие диабета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска