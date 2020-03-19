Эксперты опубликовали ТОП-3 лучших люксовых моделей внедорожников

19.03.2020, 19:17, Разное

Внедорожник – один из лучших видов личного транспорта, на котором можно передвигаться в условиях плохих дорог с комфортом и в большой компании. Специалисты составили список лучших моделей кроссоверов 2020 года.

Первым в топе стал внедорожник Rolls Royce Cullinan. Полноприводный автомобиль этой модели считается люксовым по уровню комфорта. Внедорожник оснащен электронной пневманической подвеской, благодаря которой езда будет комфортной. Также присутствует 6,7-литровый бензомотор на 506 лошадиных сил. Автомобиль имеет автоматическую коробку передач.

Mercedes-Maybach GLS 600 является вторым среди лучших внедорожников. К преимуществам этого полноприводного автомобиля относят наличие пневматической ходовой, а также 4-литровый турбодвигатель на 650 лошадиных сил. Вместе с ним функционирует 48-вольтовая система на электронном двигателе. Авто оснащено автоматической коробкой передач. Данная модель “паркетника” появится в продаже уже в этом году.



Третью позицию в топе люксовых внедорожников занимает модель Bentley Bentayga. Этот автомобиль без рывков передвигается как по качественному дорожному покрытию, так и по бездорожью. Это обеспечивается за счет возможности индивидуальной настройки пневматической подвески.



На авторынке представлено несколько версий данной модели на дизельном и бензиновом топливе. Можно выбрать автомобиль с дизельным мотором на 610 и 430 лошадиных сил. Есть возможность установить бензиновые 550 и 635-сильные “движки”.