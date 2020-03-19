 

В Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса

19.03.2020, 19:16, Новости дня

Четверых пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, выписали из больницы в Москве после выздоровления, сообщил оперштаб по заболеванию.

«Среди выздоровевших две женщины и два мужчины. Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты находятся в хорошем состоянии», – говорится в сообщении телеграм-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Заммэра Москвы Анастасия Ракова уточнила, что все пациенты здоровы, у них не наблюдается симптомов болезни.

Ранее сообщалось, что большая часть из новых выявленных зараженных коронавирусом в Москве прилетели из стран Европы.

Число зараженных коронавирусом в РФ выросло со 147 до 199 человек.

Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

04.03 / Толстый кот Виктор первым полетел по новым правилам авиаперевозки

04.03 / Испугавший пермяков взрыв был запланированным

13.03 / СМИ пишут, что президент Бразилии заразился коронавирусом. Он встречался с Трампом на прошлой неделе

19.02 / Гендиректору «Т-Платформы» предъявили новое обвинение — в мошенничестве в особо крупном размере

19.02 / Вашингтон поддержал действия Турции в Сирии

21.02 / Гараничев сменил Халили в сборной России на эстафету чемпионата мира

20.02 / КамАЗ построил грузовой беспилотник без кабины

19.02 / Экс-директора ювелирной компании «Адамас» объявили в международный розыск

27.02 / На практику пригласили больше 500 победителей «Профстажировки 2.0»

20.02 / МИД отреагировал на невыдачу виз США российским дипломатам

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска