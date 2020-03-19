В Москве выписали четверых выздоровевших после коронавируса

19.03.2020, 19:16, Новости дня

Четверых пациентов, у которых ранее диагностировали коронавирус, выписали из больницы в Москве после выздоровления, сообщил оперштаб по заболеванию.

«Среди выздоровевших две женщины и два мужчины. Комплексные лабораторные исследования на наличие заболевания показали отрицательный результат. Пациенты находятся в хорошем состоянии», – говорится в сообщении телеграм-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Заммэра Москвы Анастасия Ракова уточнила, что все пациенты здоровы, у них не наблюдается симптомов болезни.

Ранее сообщалось, что большая часть из новых выявленных зараженных коронавирусом в Москве прилетели из стран Европы.

Число зараженных коронавирусом в РФ выросло со 147 до 199 человек.

Власти всех российских регионов ввели режим повышенной готовности из-за угрозы распространения коронавируса.

В ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к вспышке коронавируса.