Министр здравоохранения Нидерландов ушел в отставку

19.03.2020, 19:16, Новости дня

Глава минздрава Нидерландов Бруно Брейнс, который ранее упал в обморок при обсуждении коронавируса, подал в отставку.

Его обязанности будет исполнять Уго де Йонг, информирует WNL.

Ранее Брейнс во время обсуждения проблемы распространения нового коронавируса в парламенте Нидерландов упал в обморок – в этот момент депутат хотел задать ему вопрос.