Чума смеху не помеха: подборка лучших шуток про коронавирус от пользователей Сети

19.03.2020, 19:15, Разное

Особенно в социальной сети популярны обсуждения ажиотажа вокруг продуктов первой необходимости. Многие острят на тему пустых полок в магазинах – больше всего народ недоумевает, почему все набросились именно на туалетную бумагу. Мемы про коронавирус слегка трансформировались в шутки про “гречковирус”.

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— просто Антонида (@nartsysska) March 19, 2020

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— Edward Blake (@EdwardBlake6) March 16, 2020

У меня появилось хобби и цель

Я коллекционирую мемы про коронавирус в отдельную папочку

Вкидываю лучшие: pic.twitter.com/zPRoTCW2KB

— Бисса | диванные коронавирусные войска (@bessibell) March 19, 2020

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— просто Антонида (@nartsysska) March 19, 2020

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— Лепра (@leprasorium) March 19, 2020

Также шутники комментируют рекомендации Минздрава России избегать контактов с людьми. Народ смеется над закрытием границ с другими странами и введением карантина в стране.

#актуально #коронавирус #coronavirus #2020 pic.twitter.com/977szQsmMO

— Аня (@annayoen14) March 19, 2020

я за правильный карантин pic.twitter.com/qIJE1abBAC

— просто Антонида (@nartsysska) March 19, 2020

Минздрав рекомендует воздержаться от обкашливания вопросиков.

— Руслан Усачев (@RuslanUsachev) March 12, 2020

Когда пытаешься понять, чем заняться дома во время карантина.

Оригинальные фото: Валерий Шарифулин, ТАСС. pic.twitter.com/vzLbxzcYIo

— Яндекс.Недвижимость (@Yandex_Realty) March 17, 2020

*Короновирус приходит в Россию*

Школьники и студенты:#коронавирус pic.twitter.com/UENzeUy5Nl

— I'm not okay (@NeoSupchik) March 16, 2020

Также некоторые недоумевают по поводу обстановки в мире. Юмористы находят забавные параллели даже с историческими событиями. Особенно популярной стала шутка про “диванных” вирусологов – она набрала более 14 тысяч лайков.

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— Мара (@zlobezumie) March 19, 2020

Откуда у меня в друзьях столько вирусологов? Нормальные же политологи были.

— Владос, ударение на «о» (@vlad_os) March 15, 2020

Очень интересный у нас исторический период, никогда такого не было: Америки закрыта, в Европе чума, на Руси распри между Киевским и Московским княжеством, растёт мощь опричнины, а бояре опять уговаривают царя вернуться на царство и править единолично.

— Саша Усольцев (@usolt) March 17, 2020

Конечно же, не обошлось и без картинок с животными и звездами. Особое место в сердцах людей занимают мемы про коронавирус с отечественными поп-исполнителями и котиками.

МОЛНИЯ!!! Коронавирус уже в России!!! pic.twitter.com/oUmOyRyu07

— Μuδ Ρоuccu (@Fake_MIDRF) February 2, 2020

Я-*существую *

Коронавирус- pic.twitter.com/OtVXJ6k00b

— МАЛЕНЬКИЙ ЧеЛоВеК (@kPCygUxawCl1tLi) March 11, 2020