У князя Монако Альбера II диагностирован коронавирус

19.03.2020, 19:10, Разное

Князь Монако Альбер II болен коронавирусом. Об этом монарх сообщил незамедлительно после получения результатов теста – час назад княжеский дом выпустил соответствующее коммюнике на официальной странице в Facebook. Примечательно, что накануне князь записал видеообращение к нации, в котором объявил об эпидемии вируса в стране и перечислил меры предосторожности. В документе сказано, что состояние 61-летнего князя удовлетворительное и не вызывает у медиков опасений. Он продолжит свою политическую и общественную деятельность в полном объеме, но уже под наблюдением специалистов, и будет сообщать о ходе лечения:

Его светлейшее высочество князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности. Его Светлость просят население Монако соблюдать меры по ограничению передвижений и сократить до минимума контакты. Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса,

– гласит текст документа. Однако о состоянии здоровья его супруги, княгини Шарлен, и их детей – близнецов принца Жака и принцессы Габриэллы – представители семейства ничего не сказали, также как и не уточнили, будет ли князь изолирован от родных в целях безопасности. Последний раз в полном составе они выходили на публику в конце января: семья посетила торжества в честь празднования Дня святой Девоты.

Текст коммюнике

Князь Альбер II

Князь стал не только первым монархом, но и первым действующим главой государства, у кого обнаружили неизвестный вирус COVID-19. Напомним, ранее сообщалось, что инфекцию подхватил президент Бразилии Жаир Болсонару, но позже пресс-служба руководителя страны эту информацию опровергла. Также диагноз не подтвердился у короля Испании Филиппа VI и его супруги, королевы Летиции – они оба сдали тест после встречи с зараженным министром по вопросам равенства Ирен Монтеро (на тот момент она еще не знала, что больна, и во время приветствия поцеловала королеву в щеку), и его результат оказался отрицательным. В Великобритании тоже осторожно относятся к контактам: принц Чарльз больше не пожимает руки при встрече, а вот королева Елизавета II на время уехала из Лондона, но вскоре вернулась во дворец. А вот у супруги премьер-министра Канады Джастина Трюдо коронавирус нашли и ее поместили на карантин на две недели. Сам министр здоров.

Напомним, ранее коронавирус также обнаружили у актрисы Ольги Куриленко, актера Идриса Эльбы, актера Кристорфера Хивью, известного по роли Тормунда в сериале “Игра престолов”, актера Тома Хэнкса и его жены Риты Уилсон. Последние, правда, уже выписались из больницы и идут на поправку.