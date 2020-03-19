Надежда Михалкова о браке и разводе с Резо Гигинеишвили, сестре Анне и послеродовой депрессии

19.03.2020, 19:10, Разное

Как озвучила перед беседой с двумя представительницами династии Михалковых ведущая Катерина Гордеева, она хотела узнать у них, “каково это – быть Михалковой? Как сохранить свое “я” в доме, где фамилия – это еще и профессия? О чем не говорят за столом, чего боятся и о чем мечтают Михалковы?” За полтора часа журналистка обсудила с, по ее словам, “самыми нежными сестрами на земле” их детство, воспитание, детскую ревность, борьбу между ними и многое другое, что их объединяет. Но также в разговоре нашлось место и индивидуальным, сугубо личным темам каждой из них.

Так, Надежда Михалкова вспомнила момент, когда она собиралась замуж за режиссера Резо Гигинеишвили. Родители тогда очень переживали за ранний брак дочери с грузином, который уже ранее был женат (на Анастасии Кочетковой – прим. ред.). Надежда вспомнила сцену знакомства Резо с ее родителями:

Он привел меня за руку ко мне в дом и сообщил, что мы будем жить вместе. Я ужасно нервничала. Все писали чушь, что я увела Резо из семьи, что из моей семьи его никто не принял. Никто никуда не убегал, никто никого не преследовал. Все было хорошо. Резо с папой поговорили наедине. И все. Потом родилась Нина, после было венчание, но на тот момент мы уже долго жили вместе.

Свадьбу Надежды вспомнила и ее старшая сестра Анна Михалкова:

Когда Надя выходила замуж, я думала, что папа будет больше всех переживать и ревновать. Но оказалось, что не готовой к тому факту, что она стала взрослой и самостоятельной, стала я. Мы проводили вместе много времени, у меня уже родились дети, она часто бывал у нас. А потом у нее незаметно началась своя жизнь.

Анна Михалкова Катерина Гордеева

Беременность у актрисы была непростой. А после рождения дочери Нины 21 мая 2011 года у Надежды началась послеродовая депрессия. Поддержку и спасение, по ее словам, она нашла в старшей сестре Анне:

Она у меня даже началась еще до родов, когда у меня стал большой живот и я перестала влезать в платья. Потом вышел фильм “Утомленные солнцем 2” и я поняла, что это последняя премьера, на которой я побываю за следующие несколько лет. Думала, что рожу сейчас ребенка – и все! Конец! Буду сидеть дома, а вокруг будут худые актрисы, моложе меня… Перед родами это сошло на “нет”. А потом, когда мне принесли Нину, я была рада, но у меня отвалился зуб, непрокрашенная голова… Когда ко мне пришла мама, она посмотрела на Нину, а потом на меня и сказала: “Тебе, конечно, надо голову покрасить”. Я села и подумала, что все, мне пришел конец, меня больше не будет, я просто превращусь в маму без маникюра, с непокрашенной головой, в джинсах и майке, которая только ухаживает за ребенком.

Потом стало еще хуже, потому что нужно было бесконечно кормить ребенка, никуда нельзя было уйти. Я специально сцеживала молоко, чтоб уйти куда-то, придумывала дела. Меня ужасно раздражало, что у Резо тогда были съемки. Планка падала в этот момент. Плюс бесконечное чувство вины, где твои материнские инстинкты?… Я думала, что лопну от гормонов и всего остального. Когда была в Москве, я везла коляску вокруг прудов и подумала: “А что, если ее туда отпустить?” Причем я этого не хотела, это была просто мысль за долю секунды. Потом подумала: “Блин, это же ненормальные мысли”. Я позвонила Ане и сказала, что со мной что-то не то. Она мне ответила, что это депрессия, это случается. И добавила, что я не обязана любить ребенка, пока он мне еще не улыбается, все время что-то хочет, поменял твою жизнь, у тебя от него лишние килограммы, один большой дискомфорт пока. Это пройдет.

Катерина Гордеева и Надежда Михалкова

Спустя два года в тот же день, 21 мая 2013-го, у Надежды и Резо родился сын Иван, однако в 2017 году супруги без претензий друг к другу развелись. После развода Надежда все свое время посвящает детям и работе в кино в качестве режиссера, а Резо в прошлом году женился на Надежде Оболецневой. Экс-супруга режиссера объяснила, как им удалось разойтись мирно:

Это мое ноу-хау! Мне кажется, я напишу книгу “Как правильно разводиться”. Я поставила для себя цель, что вне зависимости от того, что будет дальше, у детей есть папа, и я сделаю все от меня зависящее, чтобы дети его любили, уважали. А дальше все будет зависеть от него. Я сделала все, что возможно, со своими принципами, амбициями, мыслями, комплексами. Я скатала это в большой шар, кинула его и, сжав зубы, набралась терпения. Это всегда нелегко, как бы люди ни разводились. На сегодняшний день, самое главное, у детей есть и мама, и папа. Они психологически здоровые дети. Эта была моя цель.

Недавно Надежда Михалкова стала приглашенным редактором HELLO!: актриса написала большое эссе о природе успеха, о любви ко Дню Святого Валентина, а также рассказала в авторской колонке о материнстве, воспитании детей и психологической помощи родителям. 10 неизвестных фактов о Надежде можно прочитать здесь.

Полную версию интервью с Анной и Надеждой Михалковыми смотрите ниже.