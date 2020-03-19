 

Фильм «Бладшот» с Вином Дизелем появится на онлайн-площадках США 24 марта

19.03.2020, 19:09, Разное

Пандемия коронавируса заставляет вносить коррективы в работу независимых дистрибьюторов и кинокомпаний. Студия Sony Pictures приняла решение через считанные дни после выхода в прокат фильма «Бладшот» с актёром Вином Дизелем в роли центрального персонажа выпустить его на онлайн-площадки США. Начиная с 24 марта текущего года кинокомикс можно смотреть на домашнем видео.
О том, когда «Бладшот» для домашнего просмотра станет доступным в других странах, информация пока отсутствует, известно лишь, что студия Sony решит этот вопрос в ближайшие дни. Относительно доступности ленты также сообщается, что компания планирует применять дифференцированный подход, где дата релиза будет зависеть от ситуации с коронавирусом в стране и её влияния на сферу кинопроката. В США фильм с Вином Дизелем можно будет приобрести для просмотра дома по цене около 20 долларов, но при этом предусматривается не прокат, а полноценная покупка.

Руководитель Sony Pictures Том Ротман заявил, что сложившаяся в связи с пандемией ситуация уникальна, однако она даёт возможность пользователям в условиях массовых закрытий кинотеатров посмотреть ожидаемую новинку в срок и без задержек. Ротман выразил надежду, что вскоре работа кинотеатров снова восстановится и тогда все компании, занимающиеся производством художественных и анимационных фильмов, поддержат их качественным продуктом.



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