 

Porsche из-за коронавируса приостанавливает производство

19.03.2020, 19:09, Разное

Представитель немецкого автопрома компания Porsche объявила о приостановке производства в связи с распространением коронавируса в мире. Начиная с 21 марта текущего года производитель закрывает на двухнедельный карантин заводы, расположенные в Лейпциге и Цуффенхаузене.
Оливер Блуме, председатель правления Porsche AG, отметил, что нынешний год начался с больших сложностей для мировых производителей – эпидемии коронавируса. Однако он считает, что благодаря последовательным мерам и общим усилиям, направленным на борьбу с распространением COVID-19, ситуацию удастся стабилизировать. Компания Porsche в связи с этим решила на 2 недели остановить собственное производство и в дальнейшем будет заниматься постоянным анализом ситуации с коронавирусом в мире.

Кроме приостановки производства, Porsche принимает и другие меры. Так, в компании пока ограничат командировки за границу, сотрудников офисов переводят на удалённый режим работы, а все запланированные совещания и конференции в ближайшее время будут проводиться посредством телефонной либо видеосвязи.



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