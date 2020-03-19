Microsoft добавила искусственный интеллект в управление дронами

19.03.2020, 19:09, Разное

По информации зарубежных инсайдеров, корпорация Microsoft успешно добавила технологию искусственного интеллекта для управления дронами. Предполагается, что в будущем с помощью этого нововведения беспилотники смогут помогать при поисково-спасательных операциях.

Чтобы обучить нейросеть, разработчики воспользовались специальным симулятором – благодаря данному аспекту искусственный интеллект без проблем смог ориентироваться в реальном мире.

«Нашей целью являлось дальнейшее продвижение современных технологий, для того чтобы человек смог приблизиться к способности интерпретирования подсказок из окружающей среды. Люди также должны быть адаптированы к сложным условиям и работать автономно. Мы понимает, что именно необходимо для разработки автономной системы, целью которой является полная замена человека», – отметил представитель Microsoft.