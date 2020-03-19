Движение поезда Адлер – Калининград остановлено из-за ноты Литвы

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19.03.2020, 19:08, Новости дня

Движение поезда Адлер – Калининград приостановлено в связи с нотой Вильнюса, сообщили в РЖД.

Такое решение принято в связи с соответствующей нотой МИД Литвы, пояснили в компании, передает ТАСС.

«В соответствии с нотой Министерства иностранных дел Литовской Республики об условиях и ограничениях упрощенного транзита для железнодорожного транспорта, вступающих в силу с 19 марта 2020 года, через территорию Литвы сохраняется курсирование только двух транзитных поездов в Калининградскую область», – добавили в РЖД, информирует РИА «Новости».

Ранее РЖД приостановили пассажирское сообщение между Россией и Белоруссией в целях предупреждения распространения новой коронавирусной инфекции.



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