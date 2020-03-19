 

Трамп объявил о применении экспериментального лечения коронавируса

19.03.2020, 19:08, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США в экспериментальном порядке планируют применять гидроксихлорохин (плаквенил) для лечения коронавируса.

«Лекарство гидроксихлорохин применяют для лечения малярии и артритов, очень сильное лекарство. Препарат показал очень обнадеживающие результаты [в лечении COVID-19]. Мы намерены немедленно сделать препарат доступным», – сказал Трамп, передает ТАСС.

Напомним, в США за последние два дня число заболевших коронавирусом удвоилось и составило 10 тыс. человек.



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