Трамп объявил о применении экспериментального лечения коронавируса

19.03.2020, 19:08, Новости дня

Глава Белого дома Дональд Трамп объявил, что США в экспериментальном порядке планируют применять гидроксихлорохин (плаквенил) для лечения коронавируса.

«Лекарство гидроксихлорохин применяют для лечения малярии и артритов, очень сильное лекарство. Препарат показал очень обнадеживающие результаты [в лечении COVID-19]. Мы намерены немедленно сделать препарат доступным», – сказал Трамп, передает ТАСС.

Напомним, в США за последние два дня число заболевших коронавирусом удвоилось и составило 10 тыс. человек.