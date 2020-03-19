Мнучин призвал Конгресс одобрить пакет экономической помощи к следующей неделе
19.03.2020, 19:05, Новости дня
Министр финансов США Стивен Мнучин в четверг призвал Конгресс действовать быстро и принять пакет мер экономического стимулирования в размере триллиона долларов к началу следующей недели. По словам Мнучина, он рассчитывает, что инициатива, предусматривающая денежные выплаты американцам, получит поддержку обеих партий.
Как отметил Мнучин в интервью Fox Business Network, федеральное правительство сосредоточено на том, чтобы обеспечить ликвидностью американские компании, даже если придется выпустить новые долговые обязательства, однако ожидается, что займы для бизнеса будут возвратными.
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