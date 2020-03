Медики из Казахстана и Узбекистана просят людей оставаться дома в рамках “коронавирусного” флешмоба

19.03.2020, 19:01, Новости дня

Врачи и медсестры в Казахстане и Узбекистане присоединились к глобальному флешмобу медработников. Они призывают людей оставаться дома из-за коронавируса и не заражать окружающих:

В Узбекистане, где на данный момент выявлено 18 больных коронавирусом, акцию поддержало Министерство здравохранения.

Инициатором акции несколько дней назал стал малазийский врач Джи Тик Шенг: он опубликовал свое фото с призывом остаться дома в Facebook. К настоящему моменту его поддержали около 50 тысяч врачей по всему миру, от Австралии до Бразилии.

На листах бумаги медработники пишут “I stayed at work for you. You stay at home for us” (“Я ради тебя остаюсь на работе. Ты ради нас останься дома”) с переводом на и свои родные языки.

По состоянию на 19 марта число зараженных коронавирусом во всем мире превысило 218 тысяч человек, умерли от него почти 9 тысяч человек.

Во многих странах, в том числе в Италии, Иране, Испании, резкий рост заболеваемости коронавирусом стал тяжелейшей нагрузкой для системы здравоохранения. Во многих странах врачи и медсестры работают без выходных, пытаясь облегчить состояние пациентов с пнемонией и другими осложнениями коронавируса. Часто этих пациентов приходится по несколько дней держать на аппаратах искусственой вентиляции легких (ИВЛ) или ЭКМО (экстракорпоральной мембранной оксигенации), которых не хватает.

Эксперты Всемирной организации здравоохранения и практикующие врачи полагают, что в условиях, когда еще нет вакцины, единственным шансом снизить распространение коронавируса является социальная изоляция. Именно поэтому они призывают людей оставаться дома и не выходить на улицу. А если это все-таки необходимо сделать – надевать защитную маску и избегать непосредственного контакта с другими людьми.

Самоизоляция также помогает снизить нагрузку на систему здравоохранения и “распределить” поступление тяжелых пациентов в больницы на более длительный срок. С одной стороны, это вероятно продлит вспышку заболевания, с другой – позволит снизить смертность и обеспечить каждого поступившего в больницу пациента медицинской помощью и необходимым оборудованием.