 

Ильхам Алиев обвинил “пятую колонну” в том, что она “хочет уничтожить Азербайджан”, используя коронавирус

19.03.2020, 19:01, Новости дня

Президент Азербайджана Ильхам Алиев 19 марта обратился с речью к народу по поводу праздник Навруз и в связи с коронавирусом и не исключил, что в стране в ближайшее время может быть объявлено чрезвычайное положение. На данный момент в Азербайджане выявлено 44 заболевших коронавирусом, один из них умер. Однако режим ЧС пока не объявлен, как нет в стране ограничений на передвижение: закрыта только граница с Ираном. 

 

Алиев, тем не менее, допустил, что это может быть сделано, в том числе по политическим мотивам. 

“Чтобы не допустить распространения данного заболевания, наряду со всеми государственными мерами, в первую очередь и граждане должны быть ответственными. Заранее хочу предупредить всех: будут приняты строгие меры, так как это – национальный вопрос, здоровье нашего народа, безопасность нашего государства”, – подчеркнул он.

“К сожалению, поступают факты, связанные с безответственностью. Мы видим и открытую провокацию. Откуда исходит эта провокация – от той самой пятой колонны, находящихся среди нас врагов, элементов, именующих себя оппозицией, предателей, получающих деньги из-за рубежа, – накинулся Алиев на представителей оппозиции. – Их главная цель – уничтожить Азербайджан. Чем хуже Азербайджану, тем лучше им. Посмотрите на их выступления в социальных сетях, они полны ненависти, провокаций. Они словно хотят, чтобы произошли беспорядки. Хотят, чтобы была неразбериха. Хотят, чтобы была паника!”

“Еще неизвестно, к чему приведет это заболевание. Поэтому в период этой болезни будут действовать совершенно новые правила отношений. Пусть каждый знает это, и не исключено, что когда-то может быть объявлено и чрезвычайное положение. В таком случае изоляция представителей этой пятой колонны станет уже исторической необходимостью, – предупредил Алиев. – Мы не можем позволить, чтобы антиазербайджанские силы, пятая колонна, национальные предатели, воспользовавшись этой ситуацией, совершили какую-либо провокацию”. 

Ильхам Алиев стал президентом Азербайджана в 2003 году, незадолго до официальной смерти своего отца Гейдара Алиева. После этого он в течении 17 лет последовательно последовательно укреплял свою власть в стране и уже к 2015 году, по мнению Freedom House, установил в Азербайджане авторитарный режим. Последние досрочные выборы в парламент его партия в феврале выиграла с большим отрывом. Однако ОБСЕ заявила о многочисленных нарушениях во время голосования, а оппозиция – о том, что власти сфальсифицировали результаты и не дали независимым наблюдателям на участках работать. Их выгоняли с участков, запрещали вести фото- и видеосъемку, перемещаться по участкам, к некоторым применяли силу.

 



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