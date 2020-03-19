Российский рынок акций начал расти

19.03.2020, 18:53, Новости дня

Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс РТС превысил 900 пунктов, он рос на 8,2%, индекс Мосбиржи к 18.34 рос на 7,6%, передает РИА «Новости».

Более высокий рост долларового индекса РТС объясняется падением курса доллара на 1,28 рубля до 79,59 рубля.

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 11% до 27,62 доллара.

Ранее в четверг ЦБ установил на 20 марта официальный курс доллара на уровне 80,157 рубля, что на 2 рубля 94 копейки выше предыдущего показателя.