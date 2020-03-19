 

Российский рынок акций начал расти

19.03.2020, 18:53, Новости дня

Рынок российских акций усилил рост на фоне дорожающей нефти, об этом свидетельствуют данные Московской биржи.

Индекс РТС превысил 900 пунктов, он рос на 8,2%, индекс Мосбиржи к 18.34 рос на 7,6%, передает РИА «Новости».

Более высокий рост долларового индекса РТС объясняется падением курса доллара на 1,28 рубля до 79,59 рубля.

Стоимость барреля нефти марки Brent выросла на 11% до 27,62 доллара.

Ранее в четверг ЦБ установил на 20 марта официальный курс доллара на уровне 80,157 рубля, что на 2 рубля 94 копейки выше предыдущего показателя.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

18.03 / За сутки в Китае от коронавируса умерли 11 человек

17.02 / Названы регионы с лучшим качеством жизни

24.02 / The Times – «неординарный и ужасный» Вашингтон сделал состояние на рабстве

05.02 / Оппозицию уличили в «накрутке» голосов против поправки к Конституции

14.03 / EurActiv – в Германии развалилось последнее дело против «Северного потока — 2»

05.03 / СК предоставил госзащиту Цеповязу

08.02 / Замглавы Генштаба арестовали по делу о хищении 6,7 млрд рублей на поставках китайской техники под видом российской

12.03 / Постпред РФ при ЕС раскритиковал суд по MH17

07.03 / ФБР разместило в соцсетях объявления о поиске русскоязычных информаторов

18.03 / У Роснефти и Газпрома украли сырье на 300 млн рублей

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска