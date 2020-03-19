Прекращены рейсы авиакомпании «Россия» в Шри-Ланку

19.03.2020, 18:53, Новости дня

Авиакомпания «Россия» приостановила рейсы из Москвы в город Коломбо в Шри-Ланке.

«В связи с закрытием международного аэропорта Шри-Ланки для приема иностранных граждан, авиакомпания «Россия» временно приостанавливает перевозку пассажиров на рейсах SU6265 из Москвы в Коломбо (Шри-Ланка)», – сообщил перевозчик, передает ТАСС.

Ограничение вводится с 04.00 по времени Шри-Ланки 19 марта до 23.59 часов 25 марта, пояснили в авиакомпании.

Напомним, российские власти с целью защиты страны от распространения коронавируса приняли целый ряд мер, в том числе ограничили авиасообщение с европейскими странами, ставшими центром эпидемии. Также закрыт въезд для иностранцев.