 

Facebook и Instagram запустили модуль с информацией про коронавирус от Роспотребнадзора

19.03.2020, 18:53, Новости дня

Соцсети Facebook и Instagram запустили модуль, который ведет на страницу с официальной информацией Роспотребнадзора по коронавирусу.

Модуль появляется автоматически в начале новостной ленты. Также его можно увидеть при поиске по ключевым словам, например, по запросам «коронавирус», «Covid-19» и т.д.

На странице, куда ведет ссылка, опубликованы телефон единого консультационного центра Роспотребнадзора, а также правила профилактики и карта распространения коронавируса в России. Также есть актуальные цифры по количеству заразившихся, выздоровевших и прошедших обследование.

Напомним, число зараженных коронавирусом в РФ составляет 199 человек, при этом в ВОЗ похвалили Россию за хорошую готовность к эпидемии.



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