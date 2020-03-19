Бывшему депутату Рады ужесточили наказание за нападение на российское посольство

19.03.2020, 18:48, Новости дня

Первый апелляционный суд общей юрисдикции ужесточил наказание экс-депутату Рады Николаю Рудьковскому, осужденному за нападение на российское посольство в Киеве, сообщили в пресс-службе суда.

«Рудьковскому окончательно назначено два года и три месяца колонии общего режима», – уточнила пресс-секретарь суда Любовь Буданова, передает ТАСС.

Приговор вступил в законную силу.

В июле 2014 года несколько граждан Украины из числа националистических организаций «Правый сектор» (запрещена в России), «Азов» и других совершили нападение на посольство Российской Федерации, в нападении участвовал и Рудьковский.

В декабре СК РФ сообщал, что целью Рудьковского было осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами.

Сам экс-парламентарий полностью признал свою вину.