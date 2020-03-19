 

Бывшему депутату Рады ужесточили наказание за нападение на российское посольство

19.03.2020, 18:48, Новости дня

Первый апелляционный суд общей юрисдикции ужесточил наказание экс-депутату Рады Николаю Рудьковскому, осужденному за нападение на российское посольство в Киеве, сообщили в пресс-службе суда.

«Рудьковскому окончательно назначено два года и три месяца колонии общего режима», – уточнила пресс-секретарь суда Любовь Буданова, передает ТАСС.

Приговор вступил в законную силу.

В июле 2014 года несколько граждан Украины из числа националистических организаций «Правый сектор» (запрещена в России), «Азов» и других совершили нападение на посольство Российской Федерации, в нападении участвовал и Рудьковский.

В декабре СК РФ сообщал, что целью Рудьковского было осложнение международных отношений РФ с Украиной и другими государствами.

Сам экс-парламентарий полностью признал свою вину.



Последнее из рубрики: Новости дня


СМОТРЕТЬ КОММЕНТАРИИКомментариев нет

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

11.02 / Известно, почему некоторых женщин мужчины никогда не смогут забыть

05.02 / «Карты, деньги, один ствол» стали добычей грабителей в Подмосковье

12.03 / Том Хэнкс с женой заразились коронавирусом

26.02 / ﻿Чичерина опубликовала фото якобы из Борисполя, в Госпогранслужбе заявили, что в Украину она не въезжала

22.02 / COVID-19 может распространяться бессимптомно

21.02 / Повышенный риск развития диабета связали с сидячим образом жизни

08.03 / Синоптики заявили о наступлении «лета»

03.02 / Эрдоган в Киеве произнес “Слава Украине!” Это произошло после обстрела турецких военных в Сирии

10.02 / После беспорядков в Казахстане к врачам обратились более 170 человек

12.03 / США ввели санкции против швейцарской дочки Роснефти

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта → новости рыбинска

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2020 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Новости Рыбинска