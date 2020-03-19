Захарова назвала лицемерием отказ МВФ помочь Венесуэле в борьбе с коронавирусом

19.03.2020, 18:48, Новости дня

Решение Международного валютного фонда (МВФ) не оказывать помощь Венесуэле в борьбе с коронавирусом «из-за проблем с признанием властей» лицемерно, а обсуждение вопроса о введении морской блокады этой страны – «просто немыслимо», сообщила официальный представитель МИД Мария Захарова.

В среду МВФ сообщил, что не может рассмотреть запрос Венесуэлы о выделении стране 5 млрд долларов в связи с ситуацией с коронавирусом., соответствующий запрос ранее направил в МВФ президент Венесуэлы Николас Мадуро.

«Не могу не отметить абсолютно вопиющий случай, связанный с Венесуэлой, ее взаимоотношениями с МВФ. Население Венесуэлы попросило о помощи в тот момент, когда она, очевидно, им понадобилась, точно также как и многим другим странам. Все это происходит на фоне продолжающихся заявлений американских официальных лиц о намерении еще больше ужесточить антивенесуэльские санкции. Обсуждается даже возможность введения морской блокады страны, на наш взгляд, это просто немыслимо. Ведь от этой политики пострадают простые люди, простые венсуэльцы. Это такое типичное лицемерие», – приводит слова Захаровой РИА «Новости».

«В тот самый момент, когда государства, заявляющие о себе как о мировых лидерах, могли бы это лидерство проявить, показать достойный пример экономической поддержки, достойный пример, как на внутреннем пространстве и на внешнем можно противостоять новому вызову, почему-то этим шансом они не пользуются. Получается, что все, о чем мы слышали до этого на протяжении многих лет, о некоем глобальном лидерстве, неких дополнительных функциях, которые сами на себя эти страны возложили и которые дают, с их точки зрения, им право исключать себя из правил и закона, все это оказалось какой-то настоящей химерой, мифом, миражом. Ситуация ровно противоположная, их узкокорыстные интересы заставляют забывать о правах человека, игнорировать интересы простых людей», – добавила представитель внешнеполитического ведомства.

Напомним, президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил о введении в семи штатах Боливарианской Республики всеобщего карантина из-за угрозы распространения коронавируса. В прошлую среду ВОЗ объявила пандемию коронавируса, центром которой стала Европа.