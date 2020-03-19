На Украине прекратили выпуск газет и журналов

19.03.2020, 18:48, Новости дня

Печать большинства общенациональных украинских газет и журналов остановлена из-за коронавируса, в стране также прекратили работать киоски по продаже прессы и фирмы по развозке изданий по регионам, сообщают СМИ.

До 3 апреля не будут выходить в печатном варианте «КП на Украине», «Вести», «Факты», «Новое время», «Корреспондент», «Футбол» и другие издания, передает ТАСС.

«Как и вся страна, ООО «Издательство Украинский Медиа Дом», которое входит в «Украинский медиа холдинг», уходит на двухнедельный карантин. Во-первых, чтобы сохранить здоровье сотрудников редакций, читателей, распространителей прессы, работников типографий, водителей, почтальонов. И во- вторых, из-за невозможности организовать своевременную печать, доставку и продажу газет», – сообщает, в частности, «КП на Украине».

Главный редактор журнала «Новое время» Виталий Сыч также объявил о приостановке печати издания.

«С этого номера журнал НВ временно будет выходить только в онлайн. Мы продолжаем сдавать все материалы и все номера и выкладывать их на сайт, но из-за карантина мы и наши партнеры по логистике пока не можем гарантировать доставку печатного номера. Да и подвергать лишней опасности всю цепочку людей, включая подписчиков, наверное, не стоит», – написал Сыч.

Перестает выходить и газета «Факты», главный редактор которой Александр Швец признался, что такого в его редакторской работе «еще не было ни разу».

В то же время парламентская газета «Голос Украины» будет продолжать печататься. В этом издании печатают нормативно-правовые акты. Также сохранят печать многие местные газеты, которые распространяются преимущественно по подписке, так как «Укрпочта» не приостанавливала работу и будет доставлять корреспонденцию.

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