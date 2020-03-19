 

Московская филармония с пятницы начнет онлайн-трансляции концертов

19.03.2020, 18:30, Новости дня

С 20 марта Московская филармония начинает трансляции сольных и камерных концертов без публики из Концертного зала им. Чайковского. 20 марта пройдет первая прямая трансляция в разрешении 4K с участием Дениса Мацуева.

Проект «Домашний сезон», мгновенно родившийся из общего желания продолжать концертную жизнь, – акт солидарности, любви к музыке и публике. Программа была создана за очень короткое время и продолжает формироваться. Все музыканты выступают без гонорара. Сохраняя привычный ритуал, в 19.00 артисты будут выходить на сцену, а слушатели дома смогут погрузиться в атмосферу концертного зала, сообщается в поступившем в газету ВЗГЛЯД пресс-релизе

В распоряжении пользователей Сети по-прежнему есть Виртуальный концертный зал – огромный бесплатный каталог видеозаписей Московской филармонии, где доступно более 2,4 тыс. концертов.

Инициативу поддержали ведущие интернет-компании. Концерты «Домашнего сезона» будут транслироваться не только на сайте Московской филармонии, но и в официальной группе Московской филармонии «ВКонтакте», на портале Культура.РФ, в социальной сети «Одноклассники», на платформе «Яндекс.Эфир», на сайтах международного новостного канала RT, ИД «Комсомольская правда» и classicalmusicnews.ru.

Сигнал трансляции первое российское видеоагентство RUPTLY передаст российским и международным СМИ. Клиентами RUPTLY являются более 1,2 тыс. медиакомпаний по всему миру. Записи будут размещены на сервисе Okko.tv. Также ведутся переговоры о трансляциях с зарубежными медиаплатформами. Концерт 20 марта покажет Medici.tv.

Все концерты пройдут в одном отделении. Записи будут доступны в видеокаталоге филармонии. Партнером трансляции выступил телеканал Матч-ТВ, который обеспечил съемку концерта в разрешении 4К.



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