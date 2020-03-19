Эксперты назвали ТОП-8 полезных добавок в чай

19.03.2020, 18:30, Разное

Достоинства напитка на основе чая известны людям давно. Благодаря различным добавкам, можно значительно усилить его лечебные свойства. О лучших из них рассказали эксперты.

К тонизирующему эффекту и дубильным веществам, подавляющим активность болезнетворных патогенов, можно добавить ягоды шиповника. Вкусный чай благотворно отразится на кроветворении, иммунной системе, улучшит пищеварение. Однако способность плодов повышать свертываемость крови вызывает необходимость осторожного употребления напитка для людей с нарушениями кровообращения. Отказаться от ароматной корицы придется в случае повышения давления или температуры, хотя при отсутствии таких проблем чай с этой пряностью не только согреет и улучшит настроение, но и стабилизирует метаболизм. Кардамон, называемый «царицей специй», полезен при лечении горла, легких, стоматитах и даже туберкулезе. Помогает такая добавка и при расстройствах пищеварения.

Идеальным для лечения простуды станет компонент из аниса. Представитель семейства зонтичных снимает жар, является хорошим отхаркивающим средством. Кроме того, растение обладает мягко выраженным мочегонным эффектом.

Добавка в зеленый чай лепестков жасмина помогает при похудении, а у гипотоников повышает давление. Лаванда помогает крепко спать и укрепляет нервную систему. Как и анис, цветки и семена календулы полезны при простудных заболеваниях. Особенно популярен в последнее время чай со свежим корнем имбиря – для укрепления защитных сил организма.