 

Мировые цены на нефть перешли к росту

19.03.2020, 18:30, Новости дня

Цены на нефть продолжили рост, темпы роста вечером ускорились до 10-20% с роста 5-10% днем.

На 18.40 мск стоимость майских фьючерсов на нефть марки Brent поднималась на 9,32% до 27,2 доллара за баррель, ранее показатель повышался на 11%, передает РИА «Новости».

Цена майских фьючерсов на нефть WTI росла на 20,6%, до 25,12 доллара за баррель.

Ранее рост показал рынок российских акций. Индекс РТС превысил 900 пунктов, он рос на 8,2%, индекс Мосбиржи к 18.34 рос на 7,6%.



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