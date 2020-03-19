Доктор Дэвид Фридман назвал полезные для укрепления иммунитета продукты во время распространения коронавируса

19.03.2020, 18:30, Разное

В целях предотвращения заражения коронавирусом специалисты рекомендуют обязательно соблюдать правила гигиены и укреплять иммунную систему. Зарубежный эксперт, автор книги о здоровой пище доктор Дэвид Фридман назвал наиболее полезные во время эпидемии продукты, повышающие защитные функции организма.

В первую очередь врач советует включать в рацион богатую витаминами A, C, E, B6 и K спаржу. Овощ помогает укрепить кости, иммунитет и снижает риск развития болезней сердца. В болгарском перце содержится огромное количество витамина C, поэтому его следует употреблять во время эпидемии коронавируса, однако стоит отдавать предпочтение плодам оранжевого и красного цветов, так как они в сравнении с зелёными имеют больше антиоксидантных свойств. Также рекомендует доктор Фридман употреблять в пищу брюссельскую капусту. В ней, кроме вышеперечисленных органических соединений, достаточно клетчатки, железа, марганца и фолата. Продукт способствует нормализации работы ЖКТ, контролирует уровень сахара в крови, действует как иммуномодулятор, укрепляет сердечно-сосудистую систему, снижает риск развития раковых клеток и уменьшает процессы воспаления.

Для улучшения иммунитета в период распространения коронавируса в рацион также нужно вводить брокколи. Этот представитель семейства крестоцветных предотвращает развитие некоторых видов онкологии и способствует усвоению кальция. Последний названный экспертом продукт – грибы шиитаке, содержащие калий и клетчатку. По эффективности для организма они могут заменить аптечные витаминные комплексы и многие иммуномодуляторы, подчеркнул доктор Фридман.