Мнение: Нефтяная война на истощение

19.03.2020, 18:18, Разное

Совладелец "Лукойла" Федун о нефтяной войне.

«Цена катастрофическая. Плюс надо понимать, что мир поменялся. Если раньше мы могли в случае падения такой цены ожидать возврата на цену $100—120 за баррель, как это было, то сейчас этого не будет, поскольку есть точка отсечения такой цены. Это развитие так называемых зелёных технологий. По его словам, в самой негативной ситуации из-за развала соглашения окажутся Россия и Саудовская Аравия, которые, как уточняется, заявили о намерении нарастить добычу нефти.

«Дальше вопрос их экономических возможностей, резервов и так далее, то есть это будет война на истощение, от которой выиграют США»

https://russian.rt.com/business/news/729973-fedun-cena-neft – цинк

Легкие нотки паники есть в подобных заявлениях нефтяных магнатов.

В тоже время замминистр энергетики Сорокин заявляет https://ru.investing.com/news/economy/article-1953926, что происходящее являлось ожидаемым и ничего неожиданного пока не происходит и все прогнозируемо, "хотя и неприятно".

Впрочем, Сорокин также затруднился уточнить, когда и как будет достигнуто дно текущего падения, отметив лишь, что ожидает возврата цены в 40-50 долларов за баррель во второй половине 2020-го года. У него была какая-то тактика и он ее придерживался.

Российская нефть марки Urals сегодня упала ниже 19 долларов за баррель (минимальный уровень с 2002 года).

WTI – 22. Brent – 26.

В Саудовской Аравии официально урезали бюджет на 5%, при этом уже анонсировано, что если ситуация будет развиваться по текущему сценарию, то сокращать бюджет будут и далее.

Группа сенаторов США потребовала ввести санкции против России и Саудовской Аравии, поскольку по их мнению нефтяная война между ними угрожает экономике США. Сенаторы требуют от Трампа оказания давления на Москву и Эр-Рияд, чтобы заставить их прекратить нефтяную войну. Россию обвинили в том, что происходящее является "тактикой запугивания" и от нее всегда можно такого ожидать, но вот от саудитов сенаторы такой подлянки не ожидали.

Кроме того, сенаторы просят от Трампа ввести санкции и против других стран ОПЕК, которые выбрасывают на рынок дешевеющую нефть и подрывают американскую экономику.

Сланцевики беспокоятся.