Кремль назвал тему разговора Путина и Си Цзиньпина
19.03.2020, 18:16, Новости дня
Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином ситуацию с пандемией коронавирусом.
Российская сторона высоко оценила достигнутые руководством Китая и всем китайским народом результаты в противодействии распространения заболевания, сообщается на сайте Кремля.
«Владимир Путин и Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов», – говорится в сообщении.
Также лидеры стран обменялись мнениями по другим аспектам развития дружественных российско-китайских отношений.
Ранее сообщалось, что разговор политиков произошел по инициативе российской стороны.
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