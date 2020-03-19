Кремль назвал тему разговора Путина и Си Цзиньпина

19.03.2020, 18:16, Новости дня

Президент РФ Владимир Путин по телефону обсудил с председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином ситуацию с пандемией коронавирусом.

Российская сторона высоко оценила достигнутые руководством Китая и всем китайским народом результаты в противодействии распространения заболевания, сообщается на сайте Кремля.

«Владимир Путин и Си Цзиньпин высказались за дальнейшее оказание взаимопомощи и углубление кооперации в области медицины и разработки лекарственных препаратов», – говорится в сообщении.

Также лидеры стран обменялись мнениями по другим аспектам развития дружественных российско-китайских отношений.

Ранее сообщалось, что разговор политиков произошел по инициативе российской стороны.