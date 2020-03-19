 

МИД ответил на обвинения в фейках о коронавирусе в Европе

19.03.2020, 18:16, Новости дня

Обвинения Евросоюза в адрес РФ в том, что российская сторона якобы распространяет ложь о масштабах коронавируса в ЕС, являются дезинформацией, сказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

«Обвинения РФ в распространении дезинформации, распространении фейков о коронавирусе в Европе и в мире сами являются дезинформацией и фейками. Нам не надо ничего доказывать, здесь просто надо воспользоваться презумпцией невиновности. Если [выдвигаются] обвинения, должны быть доказательства. Если доказательств нет, обвинения тоже не могут быть предъявлены», – сказала Захарова, передает ТАСС.

Европейская служба по внешним делам заявила, что российские СМИ якобы развязали большую кампанию по дезинформации, чтобы усугубить в странах Запада вызванный пандемией коронавируса кризис.

В Кремле назвали эти сведения проявлением русофобской одержимости, а главред RT Маргарита Симоньян заявила, что в парткоме ЕС пытаются найти виновных в «коронавирусном хаосе в Европе».



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