У князя Монако выявлен коронавирус

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19.03.2020, 18:16, Новости дня

Князь Монако Альбер II сдал тест на коронавирус, который дал положительный результат, однако монарх продолжает работать и чувствует себя нормально, говорится в коммюнике княжеского дворца.

«Его Светлейшее Высочество Князь Монако Альберт II, сдавший анализ в начале недели, положителен на COVID-19. Состояние его здоровья не вызывает никакой обеспокоенности», – цитирует сообщение РИА «Новости».

Подчеркивается, что за состоянием 62-летнего князя следит врач.

«Князь Альбер продолжает работать из кабинета своих апартаментов, он находится в постоянном контакте с членами своего кабинета, своего правительства и со своими самыми близкими соратниками», – уточнили во дворце.

«Его Светлость просят население Монако соблюдать меры по ограничению передвижений и сократить до минимума контакты. Только строгое соблюдение правил позволит задержать распространение коронавируса», – говорится в документе.

Напомним, ранее Королева Великобритании Елизавета II и ее супруг принц Филипп покинули Букингемский дворец в Лондоне в связи с опасностью заражения коронавирусом.

Также сообщалось, что внук последнего австрийского императора Карла I и глава дома Габсбургов Карл Габсбург-Лотарингский заразился новым коронавирусом и находится на карантине.



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