Учёные: Детали конструктора LEGO могут до 1300 лет пролежать в океане

19.03.2020, 18:09, Разное

Британские учёные из University of Plymouth в результате проведенного исследования смогли определить, сколько времени детали одного из самых популярных в мире детских конструкторов LEGO могут пролежать в океане. Оказалось, что используемый для изготовления элементов АБС-пластик способен провести в воде от одного века до 1300 лет.

На первом этапе исследования специалисты собирали на пляжах, расположенных в юго-западных регионах Англии, детали LEGO. Найденные полсотни блоков сравнили с таковыми из только выпущенных наборов конструктора. Сравнительный анализ химического вещества показал, что полимер, используемый до настоящего времени производителем, в морской среде может сохраняться от сотни до 1,3 тысячи лет.

Для элементов конструктора LEGO используется акрилонитрил-бутадиен-стирол, но в ближайшее десятилетие компания-производитель планирует переход на более разлагаемые материалы, поскольку прочный полимер уже нанёс большой ущерб окружающей среде. Авторы проекта отметили:в случае с конструктором LEGO, как и со многими другими вещами, изготовленными из аналогичных материалов, важно соблюдать правила утилизации, так как это поможет снизить урон для экологии, флоры и фауны планеты.