 

Стоматологи: Зубы мудрости могут вызывать неприятный запах изо рта

19.03.2020, 18:09, Разное

Стоматологи рассказали о случаях, когда так называемые зубы мудрости рекомендуется удалять. Одним из них является частичное прорастание «восьмерок».
Свое название крайние зубы в ряду получили из-за позднего прорезывания – в возрасте от 15 до 25 лет. Их считают рудиментом, доставшимся в наследство от тех времен, когда человеку необходимо было иметь большую челюсть для пережевывания твердой пищи. Сегодня же их отсутствие, если не потребуется крепить мостовидный протез, можно рассматривать как «подарок судьбы». Приблизительно у 8% людей они отсутствуют даже в зародышевом состоянии. Чаще всего зубы мудрости растут с осложнениями. Они могут смещаться, располагаться под наклоном или прорезываться не до конца, вызывая воспаление кости и десны, нарушая прикус, травмируя внутреннюю поверхность щеки и разрушая зубы, с которыми соприкасаются.

При неполном росте крайних зубов, когда для них просто нет места, кроме общего дискомфорта, возникают боли, отёк десны, повышение температуры тела. У 80% людей возникает гнойное воспаление, что может представлять реальную опасность не только для здоровья, но и жизни.

Скапливающийся зубной налёт, остатки пищи и бактерии вызывают нагноение и неприятный запах. Устранить его не представляется возможным даже при регулярном соблюдении гигиены полости рта. Эти многочисленные проблемы и вызывают необходимость удаления зубов мудрости.



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