Отделения переливания крови почти опустели из-за коронавируса

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19.03.2020, 18:08, Новости дня

В результате ограничительных мер в связи с ситуацией с коронавирусом практически опустели отделения переливания крови. В соцсетях запущена акция под хэштегом #ямыдоноры, сообщила пресс-служба Российского национального исследовательского медуниверситета имени Пирогова.

«В связи с ограничительными мерами, введенными для борьбы с распространением коронавируса, отделения переливания крови практически опустели. Специалисты начинают бить тревогу – очень скоро больницы начнут испытывать дефицит крови, что существенно скажется на работе всех отделений», – приводит РИА «Новости» сообщение университета.

В соцсетях донорское движение университета с отделением переливания крови и НИМЦ имени Дмитрия Рогачева запустили акцию под хэштегом #ямыдоноры.

«Люди не боятся ездить в гипермаркеты и сметать продукты и товары с полок, но боятся ездить в центры крови и отделения переливания крови! Забывая, что перед донацией доноров всегда осматривают врачи, проводится анализ крови. В это неспокойное время это отличный способ не только помочь людям, нуждающимся в компонентах крови, но и самим ответственно относиться к своему здоровью», – сообщили организаторы акции.

Ранее в НИИ гриппа сообщили, что производство вакцины от коронавируса COVID-19 может занять от полутора до трех лет. Смертей от коронавирусной инфекции в РФ не зарегистрировано. 



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