Fitch снизило прогноз по росту ВВП России
19.03.2020, 18:08, Новости дня
Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста российского ВВП в 2020 году.
«Мы снизили наш прогноз роста ВВП до 1% в 2020 году с 2% в прошлом прогнозе, поскольку растущие глобальные риски, включая более слабый рост в Китае, глобальный экономический спад, обвал цен на нефть и ослабление рубля, вероятно, отразятся на российском экспорте и на внутреннем рынке», – сообщило агентство, передает ТАСС.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российской экономике добавили защиты от китайского вируса.
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