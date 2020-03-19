 

Fitch снизило прогноз по росту ВВП России

19.03.2020, 18:08, Новости дня

Международное рейтинговое агентство Fitch снизило прогноз роста российского ВВП в 2020 году.

«Мы снизили наш прогноз роста ВВП до 1% в 2020 году с 2% в прошлом прогнозе, поскольку растущие глобальные риски, включая более слабый рост в Китае, глобальный экономический спад, обвал цен на нефть и ослабление рубля, вероятно, отразятся на российском экспорте и на внутреннем рынке», – сообщило агентство, передает ТАСС.

Газета ВЗГЛЯД писала о том, как российской экономике добавили защиты от китайского вируса.



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