Тюнингованный Audi RS4 получил больше мощности

19.03.2020, 18:06, Новости дня

Известное ателье доработало производительность силового агрегата для немецкой модели Audi RS4.

С учетом полученных улучшений данный автомобиль выдает 530 л.с. мощности. Специалисты компании указали, что достичь успешного выполнения цели по повышению производительности удалось при помощи доработки блока управления двигателем. Для более стабильной работы силового агрегата также усовершенствован блок охлаждения, а также автомобиль получил дополнительный воздухозаборник.

Что касается остальных изменений, то теперь модель имеет многочисленные детали из углеволокна, за счет чего уменьшена общая масса кузова. Пока представители ателье не называет все улучшения, а также стоимость модели Audi RS4 с учетом полученных доработок.