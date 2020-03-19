Спортивная модель Genesis G70 получила новые комплектации

19.03.2020, 18:06, Новости дня

Премиальный бренд Genesis официально выпустил новые версии спортивного седана G70, которые отличаются своими опциями.

В частности, для покупателей будут предложены комплектации под названиями Premier, Business, Elegance, Advance, Supreme и Sport. В первых двух случаях предусмотрены спортивные опции, включая улучшенные колесные диски, дополнительные вставки на кузове из хрома, а также модернизированный салон.

Что касается модели Supreme, то здесь предусмотрена новая система активной помощи Smart Sense. В максимальной комплектации улучшили светодиодную оптику, а также применили подогрев руля, автоматическое торможение и ряд других важных параметров для безопасной езды на автомобиле.