Раскрыты подробности о новых случаях коронавируса в Москве

19.03.2020, 17:53, Новости дня

Оперштаб по коронавирусу сообщил, что большинство из новых выявленных зараженных коронавирусом в Москве прилетели из стран Европы.

«В Москве подтверждены еще 12 случаев коронавируса. Детей среди заболевших нет. Всего к настоящему моменту в столице зарегистрировано 98 случаев заболевания», – говорится в сообщении телеграм-канала «Коронавирус. Оперштаб Москвы».

Отмечается, что большинство заболевших прилетели из Европы, один из пациентов вернулся в российскую столицу тем же рейсом, что и ранее заболевший. У него взяли пробы в ходе отработки контактов предыдущего пациента.

«Установлен полный круг близких контактов пациентов, в том числе пассажиры рейсов, которыми летели заболевшие. Двое родных уже проходят лечение в больнице, еще один госпитализирован после выявления контактов пациентов. Девять человек находятся в режиме самоизоляции. Среди них есть ребенок. После возвращения из-за границы школу девочка не посещала», – отметили в штабе.

Заболевшие коронавирусом прибыли следующими рейсами: U6-800 Мюнхен – Москва 07.03.2020; SU-2329 Мюнхен – Москва 07.03.2020; SU 55 Санкт-Петербург – Москва 08.03.2020; S7 3720 Инсбрук – Москва 08.03.2020; SU 2487 Цюрих – Москва 08.03.2020; SU 2487 Цюрих – Москва 09.03.2020; SU-2514 Барселона – Москва 15.03.2020.

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