 

Саудовская Аравия сократила расходы бюджета из-за падения цен на нефть

19.03.2020, 17:53, Новости дня

Власти Саудовской Аравии частично сократили расходы на бюджет 2020 года на фоне падения цен на нефть, сообщил министр финансов Мухаммед аль-Джадаан.

По распоряжению кабинета министров расходы сокращены на 5%, что составило в общей сложности 50 млрд риалов (13,32 миллиарда долларов), сказал аль-Джадаан, передает РИА «Новости» со ссылкой на саудовское государственное информагентство SPA.

Министр пояснил, что правительство одобрило снижение расходов на отдельные, менее значимые статьи.

Кроме того, аль-Джадаан подчеркнул, что Эр-Рияд может еще раз пересмотреть расходы, если обострится ситуация с коронавирусом, пишет «Российская газета».

Ранее глава российского Минфина Антон Силуанов заявил, что коронавирус сильнее влияет на отрасли российской экономики, чем падение цен на нефть.

Напомним, 6 марта участники ОПЕК+ не смогли прийти к консенсусу по соглашению о добыче нефти. С 1 апреля сделка перестанет действовать. На этом фоне цены на нефть начали резкое падение, вслед обрушились фондовые рынки в разных странах, в том числе американские, торги на которых пришлось даже приостанавливать.

После стало известно, что Саудовская Аравия готова утроить объемы отгрузки нефти в Европу по цене значительно ниже, чем российское сырье. Саудитов заподозрили в попытке вытеснить российскую нефть с рынка.



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