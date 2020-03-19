 

Поль Погба поздравил Александра Кокорина с днем рождения. Видео

19.03.2020, 17:50, Новости дня

Чемпион мира в составе сборной Франции, полузащитник английского "Манчестер Юнайтед" Поль Погба поздравил с днем рождения нападающего "Зенита" Александра Кокорина, выступающего на правах аренды за "Сочи".

"Эй, Александр! Как дела? Надеюсь, что у тебя все хорошо. Поздравляю тебя с днем рождения, береги себя, проведи время с близкими. Удачи", – сказал Погба, видеопоздравление от которого Кокорин опубликовал в Instagram.

Погба поздравил Кокорина pic.twitter.com/aa4M4C0Yr7

— Великий Твитсби (@greattvetor) March 19, 2020

Напомним, прошлой осенью 29-летний форвард освободился из мест лишения свободы, где он отбывал наказание за участие в двух драках в центре Москвы. Форвард вернулся в "Зенит", но чемпионы РФ решили отдать его в "Сочи".

Кокорин в составе "Сочи" принял участие в четырех играх российской премьер-лиги, забил три мяча и отдал две результативные передачи, чем помог своему нынешнему клубу покинуть зону вылета.



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