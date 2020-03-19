 

Глава МИД Белоруссии попросил Лаврова помочь гражданам республики вернуться домой

19.03.2020, 17:48, Новости дня

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей попросил министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова оказать помощь по возвращению домой белорусских граждан, которые застряли за границей из-за ситуации с коронавирусом, сообщил замминистра иностранных дел республики Андрей Дапкюнас.

«Час назад министр иностранных дел Беларуси разговаривал со своим российским коллегой Сергеем Лавровым, обратился с просьбой о помощи в решении эти вопросов (по возвращению белорусских граждан, – прим. ВЗГЛЯД). Обсудил конкретные пути взаимодействия по этим вопросам», – сказал Дапкюнас, информирует РИА «Новости».

После закрытия Россией границы в целях предотвращения распространения коронавируса, белорусы с 18 марта могли вернуться домой только через аэропорты «Домодедово» и «Шереметьево», при этом транзит должен быть осуществлен в рамках одного из этих аэропортов в течение 24 часов.

Однако граждане Белоруссии, которые должны вылетать из аэропорта «Внуково», оказались в затруднительной ситуации. Власти республики сообщали о намерении направить российскому правительству письмо с просьбой разрешить транзит белорусских туристов через аэропорт «Внуково».

В начале недели Россия закрыла границу с Белоруссией для передвижения людей, однако белорусский президент заявил, что его озадачило такое решение. Он захотел обсудить этот вопрос с российским коллегой Владимиром Путиным.

В Кремле назвали несправедливыми претензии Минска из-за мер по коронавирусу.



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